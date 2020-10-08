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النيابة العامة في قطاع غزة تحقق في 704 قضية

08 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:40

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غزة – الرأي:

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تمكنها من التحقيق في 704 قضايا بهدف تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأشارت النيابة في تقريرها اليومي، أن 63 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وبينت أن 112 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و522 تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ولفتت إلى أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، حيث عمدت إلى توقيف 73 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

ونوهت إلى استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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