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مرضى الربو أقل عرضة للوفاة من كورونا "السر فى أدوية الكورتيزون"

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:31

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توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى الربو الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد ليس لديهم مخاطر أعلى للدخول إلى المستشفى أو يحتاجون إلى مساعدة التنفس الميكانيكية، مقارنة بمرضى كوفيد 19 غير المصابين بالربو كما أن مرضى الربو أقل عرضة للوفاة من المرض.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news درس الباحثون في نظام الرعاية الصحية في مستشفي بوسطن الأمريكية  562 مريضًا مصابًا بالربو مصابًا بـ COVID-19 و 2686 مريضًا من نفس العمر مصابًا بـفيروس كورونا غير مصابين بالربو.

 تم نقل المجموعتين إلى المستشفى بمعدلات متشابهة (18٪ إلى 21٪) وكانت لهما حاجة مماثلة للتهوية الميكانيكية (3٪ في مجموعة الربو مقابل 4٪). لكن الباحثين أفادوا أن مرضى الربو كانوا أقل عرضة للوفاة من الفيروس بنسبة 70٪،  لم يمت أي من 44 مريضا الذين يعانون من الربو الحاد.

وقال الباحثون في تقرير نُشر على موقع medRxiv العلمى "على الرغم من أن العوامل الكامنة وراء هذه النتائج غير معروفة بعد ، إلا أن الاعتبارات المهمة تشمل: الآليات البيولوجية المحتملة  والتأثيرات الوقائية المحتملة لأدوية الربو مثل الكورتيكوستيرويدات".

تأتى نتائج هذه الدراسة لتتعارض مع ما أكده تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بإن الأفراد المصابين بالربو معرضون بشكل أكبر لخطر الاستشفاء والتأثيرات الشديدة الأخرى من COVID-19 ، على غرار المخاطر المرتفعة من مثل هذه الحالات الصحية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

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