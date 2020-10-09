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أوقفت 78 من أصحابها ومواطنين آخرين

"مباحث كورونا" تُغلق 58 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:12

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غزة-الرأي

أغلقت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، خلال 24 ساعة الماضية، 58 محلًا ومنشأة تجارية، غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وذكرت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 43 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأوضحت المباحث أنها، أوقفت 35 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

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