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أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:41

فلسطين المحتلة - الرأي

يكون الجو اليوم الجمعة جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجات مئوية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد السبت، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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