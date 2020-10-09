الصحة وجمعية عائشة ينفذان مبادرة دعم نفسي للاطفال المحجورين

غزة-الرأي

نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية عائشة مبادرة لدعم الأطفال المستضافين في مراكز الحجر الصحي، بتقديم الهدايا والالعاب، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتقديم الدعم النفسي للأطفال المحجورين مع عائلاتهم، حيث استهدفت تلك المبادرة ٢٠٠ طفل.

وأوضح د. معتصم صلاح مسؤول مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة انه تم توزيع الهدايا على الأطفال للاهتمام بهم وتوسيع عالمهم، وللتركيز على دعم الجانب النفسي لدى الأطفال أثناء فترة عزلهم في مراكز الحجر الصحي، لافتا إلى إصابة عشرات الأطفال وذويهم بالفيروس مع انتشاره داخل المجتمع.

