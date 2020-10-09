وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد مجلس مدارسة كتاب "فصول في الدعوة والإصلاح" عبر زووم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استكمال أعمال تقليص أرصفة شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بصيانة بئر مياه الكويتي وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 58 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تواصل تدريبات المعسكر المُغلق للطلاب المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2640) الجمعة 9/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية السبانج محفز لتزويد السيارات والمعدات العسكرية بالطاقة وكالة الرأي الفلسطينية لدغات بعوض تحول ساق رجل إلى 5 أضعاف حجمها الطبيعي ولا علاج لها
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة وجمعية عائشة ينفذان مبادرة دعم نفسي للاطفال المحجورين

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:04

1
1

غزة-الرأي

نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية عائشة مبادرة لدعم الأطفال المستضافين في مراكز الحجر الصحي، بتقديم الهدايا والالعاب، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتقديم الدعم النفسي للأطفال المحجورين مع عائلاتهم، حيث استهدفت تلك المبادرة ٢٠٠ طفل.
وأوضح د. معتصم صلاح مسؤول مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة انه تم توزيع الهدايا على الأطفال للاهتمام بهم وتوسيع عالمهم، وللتركيز على دعم الجانب النفسي لدى الأطفال أثناء فترة عزلهم في مراكز الحجر الصحي، لافتا إلى إصابة عشرات الأطفال وذويهم بالفيروس مع انتشاره داخل المجتمع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟