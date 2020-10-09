وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وجمعية عائشة ينفذان مبادرة دعم نفسي للاطفال المحجورين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد مجلس مدارسة كتاب "فصول في الدعوة والإصلاح" عبر زووم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استكمال أعمال تقليص أرصفة شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بصيانة بئر مياه الكويتي وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 58 محلًا ومنشأة تجارية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تواصل تدريبات المعسكر المُغلق للطلاب المستجدين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2640) الجمعة 9/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية السبانج محفز لتزويد السيارات والمعدات العسكرية بالطاقة
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:16

جنين - الرأي

دخل الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل (54 عاماً) من بلدة قباطية جنوب مدينه جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ23 في سجون الاحتلال.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة الأنباء الرسمية، بأن الأسير كميل كان قد اعتقل بتاريخ 9 /10 /1998، وأمضى في التحقيق أكثر من شهرين متواصلين؛ تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب الذي أثر على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بعد عدة أعوام من اعتقاله حكما نهائيا بحقه يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأضاف سمور أن والد الأسير كميل توفي قبل ثلاثة سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟