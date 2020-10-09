وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد" تدعو لأوسع حملة إسناد للأسير ماهر الأخرس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين تسللوا من غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الوحيدي يشيد بجهود وحدة نظم المعلومات بالصحة خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وجمعية عائشة ينفذان مبادرة دعم نفسي للاطفال المحجورين وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد مجلس مدارسة كتاب "فصول في الدعوة والإصلاح" عبر زووم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استكمال أعمال تقليص أرصفة شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"الاقتصاد" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:58

غزة - الرأي

نظمت دائرة الموازيين والمكاييل التابعة لوزارة الاقتصاد زيارات ميدانية على محطات الوقود ومعاصر الزيتون بمحافظات الوسطى والشمال.

وقالت الوزارة إن طواقم حماية المستهلك نفذت 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وحررت 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.

كما نفذت 9 جولات ميدانية للمحلات التجارية، وحررت 11 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأعلنت الاقتصاد، إتلاف البان ومشروبات غازية ودقيق لإنتهاء صلاحيتها.

وأكدت الوزارة متابعتها لمدى التزام أصحاب المطاعم والمخابز والصيدليات بالشروط الوقائية وتحرير 3 محاضر ضبط لغير الملتزمين منهم، مشيرة إلى تحرير 4 محاضر ضبط بحق مخابز لعدم وجود بطاقة بيان وعدم وجود رخصة ميزان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟