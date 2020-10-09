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أكثر من 60 حريقا جراء ارتفاع درجات الحرارة بالضفة

09 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:14

الضفة الغربية - الرأي

اندلع اليوم الجمعة،  نحو 60 حريقا افي مساحات شاسعة من الأراضي في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، في ظل الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، مخلفة خسائر في مئات الأشجار الحرجية والمثمرة.

كذلك اندلع مع حريق كبير اندلع في مصنع للبلاستيك بمحافظة سلفيت، وآخر اندلع في مستودع للأعلاف بمحافظة طوباس.

وكان أحد الحرائق أتى على نحو 1000 شجرة زيتون في 16 حريقا في أنحاء متفرقة بمحافظة جنين.

وتركزت الحرائق في أم التوت شرق جنين، والزبابدة وقباطية جنوبا، وفي الطيبة واليامون غربا، وفي عرابة ويعبد، وعملت طواقم الاطفاء على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها.

وأشار جهاز الدفاع المدني إلى أن أغلب الحرائق اندلعت بالتزامن مع بعضها البعض، مشكلة تحديا للطواقم في ظل الأجواء الحارة التي تساعد على انتشارها بشكل أسرع، داعيا المواطنين إلى عدم إشعال النيران حماية لممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية .

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