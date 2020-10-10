وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق Gmail Go متاح الآن على متجر "بلاى ستور" للمستخدمين العاديين وكالة الرأي الفلسطينية احذرى شراء الألعاب القاتلة لطفلك وكالة الرأي الفلسطينية الكمامات تحمى من كورونا أكثر من واقى الوجه.. اعرف الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يحتاج طفلك لـ الكالسيوم وكالة الرأي الفلسطينية سيدورف ينصح محمد صلاح السير على خطى ميسي فى طريقة اللعب وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يفتح الباب أمام رحيل ديمبلى فى انتقالات الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية البرازيل تقسو على بوليفيا بخماسية فى تصفيات مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 60 حريقا جراء ارتفاع درجات الحرارة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يصل موسكو ويعقد لقاءات رسمية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
أخبار » الأسرة و المجتمع

احذرى شراء الألعاب القاتلة لطفلك

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:09

1
1

حذر تقرير نشرته صحيفة "TheSun" البريطانية، بأنه يمكن أن تؤدي حوامل دمى الأطفال الخطرة إلى خنق الأطفال حتى الموت، فقد وجد تحقيقا أن عددًا من المنتجات التي يتم بيعها عبر الإنترنت تتميز بأسلاك "طويلة جدًا"، والتي يمكن أن تكون مميتة إذا لفت حول رقبة الطفل.

وقالت الصحيفة، تحتوي العديد من الألعاب أيضًا على خرز، يمكن أن ينكسر بسهولة، ويمكن أن تخنق القطع الصغيرة الطفل، وجدت معايير التجارة في أن 9 منتجات مختلفة تم شراؤها من مواقع الأسواق عبر الإنترنت فشلت جميعها في اجتياز اختبارات السلامة.

وأضافت الصحيفة، أنه يتم حث الآباء بدلاً من ذلك على شراء العلامات التجارية المعترف بها من البائعين في المملكة المتحدة.

تنص لوائح السلامة التي تفرضها معايير West Sussex  التجارية بإنجلترا، على أن أسلاك "حاملات دمى الأطفال"، يجب ألا يزيد طولها عن 220 ملم.

وأوضحت الصحيفة، كان أصحاب الأسلاك الذين فشلوا في اختبارات سلامة المنظمة لديهم أسلاك يصل طولها إلى 325 ملم، أي ما يقرب من 150% من الحد الأقصى.

وقال فريق المعايير التجارية إن هذا يمثل "خطر كبير وقد يؤدى لاختناق الأطفال"، سبق أن حذرت إحدى الأمهات الآباء الآخرين من المخاطر المحتملة للسلاسل، بعد اختناق ابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا بخرزة، مضيفة إن الإضافات الزخرفية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الاختناق أو الاستنشاق أو الابتلاع.

أكدت ديبوراه أوركهارت، عضو مجلس الوزراء لشؤون البيئة في مجلس مقاطعة ويست ساسكس بإنجلترا: "هذه نتائج مقلقة وعواقب استخدام أي من هذه الألعاب يمكن أن تكون مدمرة.

وأضافت: أود أن أحث السكان على الشراء فقط من العلامات التجارية الموثوقة والمعترف بها عند شراء المنتجات عبر الإنترنت، يتم حث أي شخص يعتقد أنه قام بشراء منتج غير آمن على الاتصال بمعايير التجارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟