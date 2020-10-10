امرأة تتلقى هدية ابنها.. و"مصيبة" داخل الصندوق

غزة-الرأي

كانت سيدة بريطانية تعد العدة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الخامس، لكن أحد موظفي كبرى المتاجر في البلاد خرّب كل مخططها وأصابها بالصدمة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن ليزا ديفيز (41 عاما)، طلبت هدية من متجر "سبورت دايركت" الرياضي الشهير عبر الإنترنت، والهدية كانت دمية ترتدي ملابس نادي مانشستر يوناتيد.

وكانت المفاجأة عندما قامت بفتح صندوق الهدية، إذ صعقت من وجود رمز النازية الصليب المعقوف مرسوما على الدمية باللون الأسود مشوها إياها.

ولم يكتف الفاعل برسم الصليب المعقوف، بل اكتب "أدولف"، وهو الاسم الأول للزعيم النازي، أدلوف هتلر.

وقالت الأم إنها أرسلت الصور أولا إلى أفراد أسرتها الذين أجمعوا على أنها مروعة ولم يصدقوا أن امرا مثل هذا يمكن أن يحدث في بلاده.

وأضافت الأم أنه في الوهلة الأولى اعتقدت أن الكلام كان مكتوبا من قبل شخص يكره "الشياطين الحمر"، لكن عندما دققت في الرموز واكتشفت أنها نازية اعتبرتها شيئا مثيرا للاشمئزاز.

وتعتبر السلطات البريطانية الصليب المعقوف جريمة كراهية، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

ومن جانبها، اعتذرت "سبورت دايركت"، أكبر متاجر التجزئة للسلع الرياضية في المملكة المتحدة، عما حدث ووعدت بإجراء تحقيق.