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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2641) السبت 10/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل

الخارجية: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

أخبار إسرائيلية

حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية

وزير الطاقة الإسرائيلي: ترسيم الحدود بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بسبب أزمته الاقتصادية

لماذا يسعى دونالد ترامب إلى عقد صداقة بين السودان وإسرائيل؟

طوارئ في إسرائيل بسبب انتشار الحرائق.. ومصلحة الإطفاء: لا داعي لطلب مساعدات دولية

نتنياهو: أجريت اتصالا هاتفيا مع آبي أحمد وهنأني على اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين

شكوك أمنية إسرائيلية: بعض الحرائق قرب المستوطنات أشعلها فلسطينيون

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجيش الإسرائيلي

نتنياهو يبلغ رئيس الوزراء الاثيوبي بقرار جلب 2000 من يهودا الفلاشا لتل أبيب

ضابط كبير في الاستخبارات الإسرائيلية: القضية الفلسطينية موضوعة أمامنا كقنبلة موقوتة

اخبار دولية

«الصـحـة العـالميـة» تسجـل ارتفـاعـاً قياسيـاً فـي إصابـات «كـورونـا

السفارة الأميركية: السفير فريدمان لم يزر حائط البراق في الثامن من الشهر الجاري ولم يلتق جماعة "أمناء الهيكل

تحليل| الضغط الأميركي على السودان لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل يواجه عراقيل

هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية على مبدأ حل الدولتين

أخبار عربية

السلطات السعودية تواصل تقديم فلسطينيين وأردنيين للمحاكمة بتهمة “دعم الإرهاب” وبينهم ممثل حماس…

السودان: علاقتنا مع إسرائيل مازالت خاضعة للنقاش

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

عريقات: أعاني من أعراض صعبة لكورونا

“حماس” تبحث في موسكو المصالحة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تنفي طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل

مواجهات حامية تتصدى لنهب الأراضي توقع عشرات الإصابات.. والمستوطنون يواصلون حرق أشجار الزيتون…

للجمعة الثالثة.. الاحتلال يمنع فلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى- (فيديوهات)

الشرق الأوسط

إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

الخليج الإماراتية

إصابة ٤ فلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الاهرام المصرية

حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية

الشروق المصرية

فيديو.. الحرائق تجبر 5000 إسرائيلي على النزوح

السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

محافظة بيت لحم الأطول معاناةً من"كورونا".. صنفت كـ"منطقة حمراء" ومهددة بانهيار مؤسساتها

شجرة سدر تزين كفل حارس منذ 1200 عام

لاحتلال يخطر بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مصرع شاب إثر تماس كهربائي بغزة

جنين: حريق يأتي على نحو 1000 شجرة زيتون

"الأونروا" في لبنان: 432 حالة نشطة بفيروس "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين

المالكي: الوضع الحرج في فلسطين المحتلة يعكس أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي

الحياة الجديدة

ملك الأردن يوجه بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات بعد إصابته

صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس المحتلة

الافراج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش

الاحتلال يعتقل سيدة وأسيرا محررا من القدس

الأيام

الدفاع المدني: إخماد 13 حريقاً طالت 380 شجرة في جنين

القبض على متهم بعدة قضايا في نابلس

نفي فلسطيني لطلب وساطة خارجية في ملف المقاصة

تسجيل 9 وفيات و498 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين تسللوا من غزة

فلسطين اليوم

د. الحساينة: مصداقية منظمات حقوق الانسان باتت على المحك

سما نيوز

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه الاستيطان في الضفة الغربية من “أوسلو” حتى الآن؟

هآرتس: هكذا يقرر الجيش الإسرائيلي تحويل قرية فلسطينية بكامل سكانها لمنطقة تدريب عسكري

شاهد: حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع الخارجية الروسية بموسكو

حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"

سخنين تتحوّل من مدينة حمراء إلى مدينة خضراء

عرب 48

الاحتلال يعتقل شابا في بورين ويخطر بهدم منزل جنوبي بيت لحم

الضفة الغربية: إصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال

رام الله: حريق سببه مستوطن يأتي على مئات أشجار الزيتون

وكالة وفا

"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة ف ...

الاحتلال يعتقل شابا خلال التصدي لهجوم للمستوط ...

سمارة: الاحتلال تعمد ترك الزيتون في صفّا يحتر

مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل

حدث في مثل هذا اليوم

10 تشرين أول (أكتوبر)

2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.

1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.

1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.

1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).

1983 م إسحاق شامير (ولد عام 1915) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),

1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.