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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2641) السبت 10/10/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل
بالصور حماس تنشر تفاصيل زيارة وفدها لروسيا
المفوض العام لـ"أونروا" يزور ألمانيا.. ماذا قال عن اللاجئين وقضيتهم؟
الخضري: التأخير في إنجاز المصالحة يُعقّد الحالة الفلسطينية
الخارجية: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
أخبار إسرائيلية
حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية
وزير الطاقة الإسرائيلي: ترسيم الحدود بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بسبب أزمته الاقتصادية
لماذا يسعى دونالد ترامب إلى عقد صداقة بين السودان وإسرائيل؟
طوارئ في إسرائيل بسبب انتشار الحرائق.. ومصلحة الإطفاء: لا داعي لطلب مساعدات دولية
نتنياهو: أجريت اتصالا هاتفيا مع آبي أحمد وهنأني على اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين
شكوك أمنية إسرائيلية: بعض الحرائق قرب المستوطنات أشعلها فلسطينيون
ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجيش الإسرائيلي
نتنياهو يبلغ رئيس الوزراء الاثيوبي بقرار جلب 2000 من يهودا الفلاشا لتل أبيب
ضابط كبير في الاستخبارات الإسرائيلية: القضية الفلسطينية موضوعة أمامنا كقنبلة موقوتة
اخبار دولية
«الصـحـة العـالميـة» تسجـل ارتفـاعـاً قياسيـاً فـي إصابـات «كـورونـا
برنامج الغذاء العالمي ينال جائزة نوبل للسلام
لجمع الأموال من أبوظبي .. "إنتليجنس أون لاين" يكشف عن استثمارات عسكرية إسرائيلية
السفارة الأميركية: السفير فريدمان لم يزر حائط البراق في الثامن من الشهر الجاري ولم يلتق جماعة "أمناء الهيكل
تحليل| الضغط الأميركي على السودان لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل يواجه عراقيل
هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية على مبدأ حل الدولتين
أخبار عربية
السلطات السعودية تواصل تقديم فلسطينيين وأردنيين للمحاكمة بتهمة “دعم الإرهاب” وبينهم ممثل حماس…
السودان: علاقتنا مع إسرائيل مازالت خاضعة للنقاش
بمشاركة فلسطين.. أول سباق دولي للدراجات الهوائية في سوريا بعد سنوات الحرب
أردني يرفع دعوى قضائية ضد " Google" بسبب فلسطين
ارتفاع عدد ضحايا انفجار خزان محروقات في بيروت ...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
9 وفيات ونحو 500 إصابة جديدة بكورونا… ووزارة الصحة الفلسطينية ترفع درجة التأهب
عريقات: أعاني من أعراض صعبة لكورونا
“حماس” تبحث في موسكو المصالحة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تنفي طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل
مواجهات حامية تتصدى لنهب الأراضي توقع عشرات الإصابات.. والمستوطنون يواصلون حرق أشجار الزيتون…
للجمعة الثالثة.. الاحتلال يمنع فلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى- (فيديوهات)
13 أسيرا فلسطينيا يواجهون “الموت البطيء”.. والأسير الأخرس يدخل اليوم الـ75 في معركة…
الشرق الأوسط
إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية
الخليج الإماراتية
إصابة ٤ فلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الاهرام المصرية
حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية
الشروق المصرية
فيديو.. الحرائق تجبر 5000 إسرائيلي على النزوح
السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل
الغد الأردنية
حماقة المستوطنات ثمنها باهظ ومروع
إصابات كورونا اليومية في العالم تتجاوز 338 ألفا
الشرق القطرية
منظمة التحرير الفلسطينية: إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو الاحتلال يقمع فعالية زراعة الأشجار في قرية بيت دجن
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بلدة عراق بورين
الشعبية تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران
إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات وسط الخليل
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية في شارع الواد بمناسبة عيد العرش
القدس المحلية
محافظة بيت لحم الأطول معاناةً من"كورونا".. صنفت كـ"منطقة حمراء" ومهددة بانهيار مؤسساتها
شجرة سدر تزين كفل حارس منذ 1200 عام
لاحتلال يخطر بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
مصرع شاب إثر تماس كهربائي بغزة
جنين: حريق يأتي على نحو 1000 شجرة زيتون
"الأونروا" في لبنان: 432 حالة نشطة بفيروس "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين
المالكي: الوضع الحرج في فلسطين المحتلة يعكس أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي
الحياة الجديدة
ملك الأردن يوجه بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات بعد إصابته
صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس المحتلة
الافراج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش
الاحتلال يعتقل سيدة وأسيرا محررا من القدس
الأيام
الدفاع المدني: إخماد 13 حريقاً طالت 380 شجرة في جنين
القبض على متهم بعدة قضايا في نابلس
نفي فلسطيني لطلب وساطة خارجية في ملف المقاصة
تسجيل 9 وفيات و498 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
وكالة صفا
"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة في العيسوية
الاحتلال يعتقل شابا خلال التصدي لهجوم للمستوطنين في بورين
شبان يرشقون سيارات المستوطنين بالحجارة شرق نابلس
القسام تنعى مجاهدا توفي بحادث عرضي برفح
الاحتلال يخطر بهدم منزل في بيت لحم
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في عراق بورين
الشيخ: لا وساطة بيننا وبين "إسرائيل" بموضوع المقاصة
إصابتان بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق في مواجهات بالخليل
إصابات خلال قمع فعالية لزراعة الأشجار شرقي نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
"الاقتصاد" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
9 وفيات و498 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
"الجهاد" تدعو لأوسع حملة إسناد للأسير ماهر الأخرس
الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين تسللوا من غزة
تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
الأسير عماد كميل من قباطية يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال
الوحيدي يشيد بجهود وحدة نظم المعلومات بالصحة خلال جائحة
فلسطين اليوم
رضوان: قضية الأسير ماهر الأخرس على سلم أولويات المقاومة
الشيخ خضر عدنان يستهجن حالة الصمت الشعبي و الدولي تجاه اضراب الاسير الاخرس
د. الحساينة: مصداقية منظمات حقوق الانسان باتت على المحك
إستشهاد أحد مجاهدي "القسام" بحادث عرضي في رفح
الهيئة القيادية لحركة الجهاد تنعي والدة الأسير بهاء الشبراوي
تعرف على أبرز محطات إضراب الأسير البطل ماهر الأخرس
إصابة رضيع باعتداء مستوطنين جنوب بيت لحم
سما نيوز
اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي
كيف بدت مسيرة إسرائيل تجاه الاستيطان في الضفة الغربية من “أوسلو” حتى الآن؟
هآرتس: هكذا يقرر الجيش الإسرائيلي تحويل قرية فلسطينية بكامل سكانها لمنطقة تدريب عسكري
شاهد: حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع الخارجية الروسية بموسكو
حسين الشيخ يوضح حقيقة الانباء حول توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى "إسرائيل"
سخنين تتحوّل من مدينة حمراء إلى مدينة خضراء
"الاقتصاد بغزة" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
"الخارجية": رحلة إجلاء جديدة إلى شيكاغو
سلفيت: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا لمخالطين ونقل إحداهما للمستشفى بسبب سوء حالته
عرب 48
الاحتلال يعتقل شابا في بورين ويخطر بهدم منزل جنوبي بيت لحم
الضفة الغربية: إصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال
رام الله: حريق سببه مستوطن يأتي على مئات أشجار الزيتون
وكالة وفا
"مستعربون" يختطفون شابين خلال مواجهات عنيفة ف ...
الاحتلال يعتقل شابا خلال التصدي لهجوم للمستوط ...
سمارة: الاحتلال تعمد ترك الزيتون في صفّا يحتر
مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 تشرين أول (أكتوبر)
- 2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.
- 1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.
- 1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.
- 1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).
- 1983 م إسحاق شامير (ولد عام 1915) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),
- 1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.
- 1953 م مذبحة قلقيلية خاض المناضلون عدة معارك مع قوات العدو الإسرائيلي وكان من أهمها معركة قلنسوة وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا في القرية فساداً وتدميراً.