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النيابة العامة تحقق في 103 قضية متنوعة

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:51

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في  103 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة  خلال الايجاز اليومي لها امس ان القضايا التى تم التحقيق فيها شملت  26 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
،2 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 32 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .
، 43 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف14 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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