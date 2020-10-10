التعليم تشيد باستعدادات وجهوزية مديرية الشمال لاستئناف العام الدراسي

غزة-الرأي

أشاد وفد رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الخاصة باستئناف العام الدراسي الجديد، والعودة الآمنة للمدارس، اليوم السبت

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد المتابعة الوزاري والذي يضم كل من مدير عام الإدارة العامة للتقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير دائرة الامتحانات أ. عائد الربعي، للمديرية وعدد من مدارسها، حيث كان في استقباله مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة.

بدوره، رحب أ. حرز الله بالوفد الوزاري، مثمناً جهودهم الكبيرة وحرصهم المقّدر على خدمة العملية التعليمية. مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها المديرية منذ اللحظة الأولى لاتخاذ الوزارة قرار العودة التدريجي إلى المدارس.

من ناحيته ، أعرب الوفد عن ارتياحه وإعجابه الشديدين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مدارس مديرية الشمال، والمنسجمة مع بروتوكولات السلامة والوقاية من فايروس "كورونا"، لضمان عودة الطلبة بشكل آمن لمدارسهم، لاستئناف العملية التعليمية وفق الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المختصة. وثمّن الوفد الوزاري الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية شمال غزة، (إدارة، ومدراء مدارس، ومعلمين، وعاملين) في سبيل إنجاح المسيرة التعليمية، بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها المجتمع نتيجة انتشار فايروس "كورونا".

وأكد الوفد أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تذليل كل الصعاب التي من شأنها الوقوف في وجه مصلحة الطلبة وخدمة العملية التعليمية، مشدداً على أن خطة الوزارة تسير باتجاه التدرج في التعايش مع الجائحة دون الإضرار بمصلحة وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

من جهته رافق أ. صالحة الوفد الوزاري في جولته على عدد من مدارس الثانوية العامة، وهي أحمد الشقيري الثانوية للبنين، وحمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات، وهائل عبد الحميد الثانوية للبنات، ومهدية الشوا الثانوية للبنين، وهاني نعيم الزراعية الثانوية للبنين، وحمد بن خليفة الثانوية للبنات، والكويت الثانوية للبنات، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات، حيث كان في استقبالهم مدراء ومديرات المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية.

وأكد أ. صالحة أن هذه الزيارة تنم عن مدى الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه الوزارة للميدان التربوي.