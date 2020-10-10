مديرية تعليم الشمال تعقد اجتماعاً لضامني المقاصف المدرسية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، امس ، اجتماعاً لضامني المقاصف المدرسية، وذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها المديرية لانطلاق العام الدراسي الجديد وفق بروتوكولات السلامة المتعلقة بجائحة "كورونا".

وترأس الاجتماع مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل. ورحب أ. شهاب بالحضور كافة، متمنيا لهم موفور الصحة والسلامة، مؤكداً على ضرورة التقيد والالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالعمل في المقاصف في ظل الجائحة لضمان سلامة الطلبة والحفاظ على حياتهم.

بدوره، استعرض أ. عوكل أمام الحضور البروتوكول الصحي الخاص بالجائحة، إلى جانب الإرشادات والاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الخصوص،وهي: فحص الحرارة يوميا، وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، والنظافة الشخصية، وارتداء الجونتي، والمريول الأبيض النظيف، وإلزام العاملين في المقاصف بإجراء فحص PCR كل أسبوعين، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأكد عوكل على ضرورة أن تقتصر المبيعات داخل المقصف على المأكولات المغلفة معلومة المصدر, و يُمنع إعداد الطعام داخل المقصف، فيما يسمح لضامن المقصف بيع كافة المبيعات المسموح بها، بما في ذلك عمل السندويتشات والفلافل والحمص وغيره، شريطة أن يبقى تحت متابعة دقيقة من المدرسة وفرق المتابعة في المديرية.

وشدد على ضرورة توزيع فترة الاستراحة على الصفوف ضمن فترتين متناوبتين على الأقل (اعتمادا على عدد الطلبة)، لتجنّب التزاحم والاحتكاك بين الطلبة. وأشار إلى أنه في حال كان عدد الطلبة في اليوم الدراسي أكثر من 300 طالب/ة، يُلزم ضامن المقصف بعمل منفذ بيع آخر غير المقصف، وذلك منعا للازدحام. كما أشار عوكل إلى ضرورة تحديد علامات خاصة للاصطفاف عند المقصف، ووضع لائحة إرشادات أمام المقصف لتذكير الطلبة، وتواجد أكثر من مناوب لضمان التزام الطلبة بالتباعد عند الشراء، والتأكيد على الطلبة من قبل معلميهم بعدم تبادل الأطعمة.