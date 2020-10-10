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في ظل "كورونا"

تعليم الشمال يجتمع بالمشرفين لمناقشة خطط سير العملية التعليمية

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:17

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الأربعاء، اجتماعاً للمشرفين التربويين، وذلك للتباحث في جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية في ظل جائحة "كورونا".

وترأس الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل.

بدوره ،رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهود المشرفين التربويين في متابعة وإنجاح العملية التعليمية، مؤكداً على دورهم المحوري والمركزي في هذا السياق. وناقش أ. حرز الله مع المشرفين التربويين خططهم الميدانية المتعلقة بمتابعة المدارس خلال المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن ينطلق العام الدراسي بشكل فعلي مطلع اليوم  لمرحلة الثانوية العامة، وفق بروتوكولات صحية تضمن سلامة وصحة الطلبة والكوادر التعليمية بشكل عام.

وفيما يتعلق بسير العمل في التعلم الإلكتروني (الصفوف الافتراضية)، شدد أ. حرز الله على ضرورة الاهتمام بهذا الملف ومتابعته بشكل متواصل بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة، وضمان سير العملية التعليمية، وخدمة الطلبة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة "كورونا".

كما استعرض أ. حرز الله آخر استعدادات المديرية والمدارس لاستئناف الدراسة وفق بروتوكولات العودة الآمنة للمدارس، والبروتوكولات الصحية المتعلقة بالجائحة. وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش والاستفسارات أمام الجميع، حيث أجاب أ. حرز الله و أ. شهاب و أ. صالحة على تلك الاستفسارات، ما حقق الغاية المرجوة من الاجتماع.

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