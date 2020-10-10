وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 85 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45 حالة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تستأنف الدراسة لطلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بالمشرفين لمناقشة خطط سير العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم الشمال تعقد اجتماعاً لضامني المقاصف المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشيد باستعدادات وجهوزية مديرية الشمال لاستئناف العام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات العسكرية" تقدّم 36 ألف خدمة طبية منذ تفشي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد تنظم زيارات ميدانية لمحطات الوقود ومعاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 103 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2641) السبت 10/10/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للمدارس

التعليم بغزة تستأنف الدراسة لطلبة الثانوية العامة

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:53

غزة - الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، الدراسة لطلبة مرحلة الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.

وتفقد وفد حكومي عدة مدارس، حيث التقى الطلبة والهيئات التدريسية، وتابع الحصص الصفية، والإجراءات في المدارس من حيث استقبال الطلاب وبدء عملية التدريس، وتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة المتبعة.

 وشملت الزيارة مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات بشمال غزة، ومدرسة اليرموك الثانوية للبنين بغرب غزة، ومدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين بشرق غزة.

وضم الوفد رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ الدكتور محمد عوض، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ سلامة معروف، وعدد من المسؤولين التربويين وممثلين عن المجتمع المحلي ومجالس أولياء الأمور.

وجرى عقد مؤتمر صحفي  ضمن الجولة، وخلال المؤتمر قدّم عوض التحية  لشعبنا ولطلبة الثانوية العامة بالعودة للمدارس، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح والتميز في بناء الوطن ، كما قدّم التحية لوزارة التعليم والهيئات التدريسية وشعبنا بافتتاح المدارس.

وأكد عوض أن الانتقال لتدريس المراحل التعليمية الأخرى مرهون بمدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لافتاً إلى أن نجاحنا في مواجهة فايروس كورونا  يتطلب جهود الجميع من مجتمع محلي وفصائل ومؤسسات ووزارات وهناك دور مهم للمواطن والطالب الفلسطيني.

وأوضح أن غزة التي ضربت نماذج مشرفة في تحدي الاحتلال والعدوان والحصار قادرة على التحدي في مواجهة كورونا وتحقيق النجاحات المميزة.

من جهته، هنأ ثابت الطلبة والمجتمع بعودة الدراسة، مضيفا: "بدأنا العملية التدريسية وفق عدة مراحل، المرحلة الأولى هي للثانوية العامة، وسنُقيم الأمور وفق عدة مؤشرات فإذا كانت الأمور تسير بشكل جيد سننتقل بعدها إلى تدريس المراحل الدراسة الثانية".

 وأكد أن التزام الطلبة بإجراءات الوقاية والسلامة  أمر مهم لنجاح عملنا في الثانوية العامة وعودة التدريس للمراحل التعليمية الأخرى.

وأشار ثابت إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة في العودة الآمنة للمدارس من خلال البروتوكول الصحي ودليل العمل في المدارس في ظل كورونا، حيث يهدف ذلك بشكل رئيسي إلى إرشاد وتوجيه الطواقم العاملة والطلبة  بالإجراءات الصحية  والوقائية التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحتهم ووقايتهم من فايروس كورونا ، وتوفير بيئة وجو تعليمي تربوي وصحي آمن في المدارس.

ونوه إلى أن إلى الوزارة قامت بجهود كبير في تنظيف وتطهير المدارس  وتوزيع ونشر البوسترات الإرشادية في المدارس وعبر التواصل الاجتماعي، وإتاحة المجال لأولياء الأمور للمتابعة ضمن الشراكة بين المدارس والمجتمع.

ولفت ثابت إلى أـن العمل في المدارس سيكون بشكل جزئي بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي حيث سيكون لدينا في الفصل من 20 إلى 25 طالباً فقط، والدوام سيكون 3 أيام في الأسبوع للشعبة الأولى و3 أيام للشعبة الثانية، ويوم الإجازة للطلبة لن يكون استراحة بل سيتم منحهم تكليفات وواجبات لدعم وإسناد تعليمهم الوجاهي.

وشدد على أن الوزارة ستقوم بالاستثمار الأمثل للتعليم الوجاهي ومساندته بالتعليم عن بُعد، حيث سيتم التركيز في التدريس على المعارف والمهارات الأساسية.

 وبين ثابت أن الوزارة ستواصل تفعيل التعليم عن بُعد لدعم التعليم الوجاهي ومن طرق التعليم عن بُعد التي تتبعها الوزارة: إذاعة صوت التربية والتعليم، بوابة روافد التعليمية، وبطاقات التعلم الذاتي، والصفوف الافتراضية، كما ستطلق الوزارة قناة رقمية  قريباً.

 وأكد أن التعليم الوجاهي خلال العام الدراسي هو الأساس للتقدم في الامتحان  مع التأكيد على أن التعليم عن بُعد هو مساند وداعم للجهود.

ودعا وكيل الوزارة الطلبة إلى الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلامة والوقاية من فايروس كورونا و أن يكونوا سفراء في نقل رسالة التوعية للمجتمع.

121438690_820168572059618_5047453011170437966_n 121242801_615374775823025_2163840897244556898_n 121243632_665604597702434_1757914421387964116_n 121244806_377425080278310_2913674950728461054_n 121303540_822534148514102_1345518919797252399_n 121266068_1064558840665351_754784459390192665_n 121243632_665604597702434_1757914421387964116_n 121228602_664884480840490_2904718649279180227_n 121192207_341907473694306_191942704728784223_n 121165899_391396518527663_4226197845226537403_n 121166402_335121314256444_1849560697093753195_n 121164842_372013667313729_7528928354329728146_n 121163592_934658610353645_4092977263226418711_n 121163585_2704375316557859_1980161254586043768_n 121163585_2704375316557859_1980161254586043768_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟