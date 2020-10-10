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أسرى "الشعبية" يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام

10 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:58

أسرى داخل أحد سجون الاحتلال
أسرى داخل أحد سجون الاحتلال

غزة – الرأي

أعلنت "الجبهة الشعبية" -فرع السجون- اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ والإعلان عن بدء معركة الإضراب، في حال فشلت الحوارات الجارية مع "مصلحة السجون الإسرائيلية" بشأن حقوق الأسرى، والتي تنتهي يوم غد الأحد.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن العشرات من أسراها سيشرعون بإضراب في اليوم التالي في حال أعلن عن فشل المفاوضات، للمطالبة بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب قائد الجبهة داخل السجون.

ولفتت إلى أنها ستعلن عن برنامج نضالي متكامل لمعركتها مع السجان، والتي من المتوقّع أن تشمل أسرى الجبهة ومعهم عشرات من الأسرى التابعين لفصائل أخرى، وستستمر لفترة طويلة قد تصل لثلاثة أشهر.

وحذرت الجبهة، مصلحة السجون الإسرائيلية من مواصلة سياسة المماطلة وكسب الوقت، مؤكدةً أن يوم الأحد هي المهلة الأخيرة قبل الانطلاق نحو معركة الإضراب المفتوح.

ودعت الجماهير الفلسطينية ووسائل الإعلام لإسنادهم في معركتهم.

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