11 حالة وفاة و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 11 حالة وفاة، و281 إصابة جديدة بكورونا، و318 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بينها 5 في محافظة الخليل (مواطن 54 عاما من سعير، مواطنة 60 عاما من دير سامت، مواطنة 70 عاما من يطا، مواطنة 82 عاما من مدينة الخليل، مواطن 90 عاما من مخيم العروب)، ومواطنتان من محافظة طولكرم (78 عاما و80 عاما)، مواطنة من مدينة جنين 64 عاما، مواطنة من طولكرم 85 عاما، مواطنة من نابلس 60 عاما، مواطن من بيت سوريك 75 عاما.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (117 الخليل، 42 جنين، 20 طولكرم، طوباس 1، أريحا والأغوار 93)، و45 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وذكرت الكيلة، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (16)، محافظة نابلس (38)، محافظة بيت لحم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (32)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (12)، طولكرم (32)، قطاع غزة (58)، ضواحي القدس (6).

ولفتت إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.