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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 230 قضية متنوعة

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:22

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيق في 230 قضية متنوعى على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة العامة خلال الايجاز اليومي لعملها امس أن القضايا التى تم التحقيق فيها تنوعت ما بين  27قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
، 2 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 81 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .
، 120قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما قامت النيابةالعامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامدة إلى توقيف 56متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
 

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