تربية الوسطى تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

غزة-الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى أمس بتنفيذ المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للمدارس وذلك باستئناف الدراسة لطلاب الثانوية العامة وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وتفقد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج انطلاق المسيرة التعليمية خلال جولة على المدارس الثانوية بمديرية الوسطى ضمت مدير الدائرة الفنية والإدارية ووفد من لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء عدد من البلديات ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي، وعدد من المشرفين التربويين، ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وأكد الحاج خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية و الإجراءات الصحية، وهنأ الطلبة باستئناف التعليم الوجاهي لمرحلة الثانوية العامة، وأوضح ان وعي الطلبة والتزامهم خلال هذه المرحلة هو الذي سوف يحدد الخطوات القادمة، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بالوسطى ووزارة التربية والتعليم ضمن لجنة الطوارئ المركزية بمتابعة الميدان بشكل دائم والاطمئنان على سير العملية التعليمية وفق خطة العودة الآمنة للمدارس التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأشاد الحاج بجهود مدراء المدارس ومديراتها والمعلمين والطواقم وكل من ساهم في انجاح العودة الآمنة للمدارس، معربا عن سعادته بوعي والتزام الطلبة والطالبات بالتعليمات والبروتوكول الصحي والالتزام بالكمامة والتباعد واتباع الإرشادات المنظمة للمسيرة التعليمية خلال هذه المرحلة الحساسة.