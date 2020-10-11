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وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على المطاعم في مدينة رفح

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:28

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غزة-الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت والمطاعم السياحية بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث اجرت جولة على المطاعم في مدينة رفح جنوب القطاع .
وقالت الوزارة :" ان طاقمها توجه برفقة مباحث السياحة والاثار الى مدينة رفح، واجرى جوله تفتيش ومتابعة ميدانية لكافة المطاعم المصنفة سياحيه في المدينة، والتي تعمل في ظل حالة الطوارئ ، والتي يبلغ عددها 6 مطاعم .
واضافت الوزارة انها لاحظت التزام بنسبة كبيرة جدا بإجراءات السلامة والوقاية من قبل المطاعم التي تمت زيارتها ، بينما وجدت مخالفات لدى احد المطاعم ، تمثلت في عدم ارتداء العمال الكونتات خلال العمل ، وعدم وجود تاريخ محدد على بعض منتجات المطعم ، موجهه تنبيهاً لإدارة المطعم ، مطالبة بضرورة التوقيع على تعهدات بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة.
وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر لأصحاب المطاعم السياحية على التزامهم الكبير بتطبيق اجراءات الحماية للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا والحد من انتشار جائحه كورونا رغم التأثير الكبير على عملهم واوضاعهم الاقتصادية .
 

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