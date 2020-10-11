اتحاد البلديات يبحث الأزمة المالية التى تعانيها البلديات بسبب كورونا

غزة-الرأي



بحث اتحاد بلديات قطاع غزة مجموعة من القضايا المهمة وفي مقدمتها الأزمة المالية التي تمر بها البلديات بفعل جائحة كورونا، وتأثيراتها على الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة الاجتماعات بالنادي البحري التابع لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، برئاسة رئيس الاتحاد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وبحضور رؤساء البلديات.

وناقش المجتمعون في اللقاء احتياجات البلديات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك، وأبرزها انخفاض الايرادات جراء عدم قدرة المواطنين على دفع فاتورة الخدمة، وشح الوقود اللازم لعمل البلديات والمستهلكات.

وأكد رؤساء البلديات كافة على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين حتى نفاذ الامكانيات، مشددين على أهمية المساندة الحكومية في ظل الأوضاع المالية الصعبة وقلة الإمكانيات وشح الموارد.

