http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2642) الاحد 11/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل

المحافظ الرجوب : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في جنين

عورتاني يبحث مع ممثلتي فنلندا واليونيسف الجديدتين التعاون

أخبار إسرائيلية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الـ 16 ضد نتنياهو

وزير الطاقة الإسرائيلي: ترسيم الحدود بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بسبب أزمته الاقتصادية

غانتس يطالب بحماية المتظاهرين ضد نتنياهو: العنف قد يصل حد القتل

اخبار دولية

لماذا يسعى دونالد ترامب إلى عقد صداقة بين السودان وإسرائيل؟

أخبار عربية

لبنان يستعد لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

جهود فلسطينية اردنية لتسيير رحلات اجلاء جديدة وتأمين سفر مزيد من

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

مسؤول أوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين خلال مواجهات في القدس- (فيديو)

الشرق الأوسط

المستوطنون يبدأون حربهم السنوية في موسم قطف الزيتون

الأمن الإسرائيلي يتهم فلسطينيين بإشعال حرائق قرب المستوطنات

الخليج الإماراتية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الـ 16 ضد نتنياهو

الاهرام المصرية

حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية

الشروق المصرية

متظاهرون في غزة يطالبون بإطلاق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في إسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

نقل الأسير الأخرس لقسم آخر في "كابلان" لهذا السبب

الاحتلال يعتقل مزارعا ومتضامنا في سلفيت

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى للسيطرة على مناطق محددة في "الأقصى"

مستوطنون يداهمون سوقًا في القدس ويؤدون طقوسًا خاصة

القدس المحلية

الذكرى الـ64 لمجزرة قلقيلية.. الجرح ما زال ينزف والألم يعتصر قلب المدينة المكلومة

(تحقيق إخباري) بُؤَر استيطانية في الضفة تهدد بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية

(تحليل إخباري) عقبات كبيرة أمام تنفيذ المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام

إغلاق مدرسة وشعبتين في بيت لحم بسبب "كورونا"

إصابة العشرات جراء اقتحام الاحتلال مهرجاناً لـ"فتح" في رافات

مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وحالات اختناق جماعية

أسرى "الجهاد" يعلنون الاستنفار الكامل دعماً للأسير الأخرس

حرائق الجليل طالت أكثر من 4 آلاف دونم

أسيران يدخلان عامين جديدين في الأسر

الحياة الجديدة

موسم "الزيتون" في غزة ... نافذة للرزق وترسيخ لعادات متوارثة

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين

صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس المحتلة

الأيام

كورونا" لم تكبح جرائم المستوطنين بموسم قطف الزيتون

صف مدرسي متنقل.. إبداع فلسطيني في مواجهة سياسة هدم المدارس

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

تشديد إجراءات الإغلاق على منطقة "التركمان" شرق غزة

"صبري": الاحتلال يحاول السيطرة على مناطق محددة بالأقصى

فلسطين اليوم

حقوقي: ما يجري مع الأسير ماهر الأخرس جريمة حرب مكتملة الأركان

سما نيوز

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى قطاع غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران

لا صحة للأنباء المتداولة حول تراجع صحة عريقات: يتلقى العلاج بمنزله في أريحا

عرب 48

القدس المحتلة: 50 إصابة كورونا جديدة اليوم وأمس

موسم الزيتون: مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يحرقون الأراضي

وكالة وفا

إصابات خلال استهداف الاحتلال فعالية لحركة فتح ...

الاحتلال يعتقل مزارعا ومتضامنا اجنبيا في ديرا ...

عورتاني يبحث مع ممثلتي فنلندا واليونيسف الجدي ...

حدث في مثل هذا اليوم

11 تشرين أول (أكتوبر)

2006 م تدمير منزل أم نضال فرحات الطيران الإسرائيلي يدمر منزل خنساء فلسطين النائبة في المجلس التشريعي أم نضال فرحات في حي الشجاعية في غزة

2001م اغتيال القسامي عبد الرحمن حماد برصاص قناص صهيوني في قلقيلية بالضفة المحتلة

1991م ممقتل وجرح 23 جندياً إسرائيليا في هجوم نفذه استشهادي بشاحنة في تل أبيب.

1947 م الولايات المتحدة توافق على قرار مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1947.

1936 م بيان اللجنة العربية العليا تدعو فيه إلى إيقاف الإضراب اتخذ الإضراب العام في فلسطين عام 1936 ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية طابع الشمول فعم شتى نواحي الحياة التجارية والصناعية والزراعية والنقل في جميع المدن والقرى، ورافق الإضراب منذ إعلانه مظاهرات ضخمة كان أكثرها دامياً.

1936 م وقف الإضراب العام في فلسطين بعد مناشدات من ملوك الأردن عبد الله الأول (1882م- 1951) والعراق غازي الأول (1912م- 1939) والسعودية عبد العزيز آل سعود (1880 - 1953).