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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2642) الاحد 11/10/2020
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي
فلسطين تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السلطة الفلسطينية تنفى طلبها وساطة خارجية في ملف أموال الضرائب مع إسرائيل
اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين
رئيس الكونغرس اليهودي يلتقي "عباس" برام الله
المحافظ الرجوب : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في جنين
عورتاني يبحث مع ممثلتي فنلندا واليونيسف الجديدتين التعاون
11 وفاة و281 إصابة جديدة بكورونا
صيدم: مزيد من اللقاءات الوطنية قريبا بعاصمة عربية
أخبار إسرائيلية
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الـ 16 ضد نتنياهو
وزير الطاقة الإسرائيلي: ترسيم الحدود بالغ الأهمية بالنسبة للبنان بسبب أزمته الاقتصادية
"الصحة الإسرائيلية" تتوقع انخفاضاً في عدد إصابات كورونا
غانتس يطالب بحماية المتظاهرين ضد نتنياهو: العنف قد يصل حد القتل
اخبار دولية
لماذا يسعى دونالد ترامب إلى عقد صداقة بين السودان وإسرائيل؟
الاتحاد الأوروبي: ندعم إجراء الانتخابات ومستعدون لمساندتها
«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا المتاحة بالمرحلة الأولى لن تكفي الجميع
أخبار عربية
لبنان يستعد لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
جهود فلسطينية اردنية لتسيير رحلات اجلاء جديدة وتأمين سفر مزيد من
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي
مسؤول أوروبي يؤكد دعم التوجه الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة
قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين خلال مواجهات في القدس- (فيديو)
الشرق الأوسط
انخفاض في معدلات الإصابة بـ«كوفيد ـ 19» في فلسطين وإسرائيل
المستوطنون يبدأون حربهم السنوية في موسم قطف الزيتون
الأمن الإسرائيلي يتهم فلسطينيين بإشعال حرائق قرب المستوطنات
الخليج الإماراتية
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الـ 16 ضد نتنياهو
الاهرام المصرية
حرائق ضخمة في مناطق متفرقة من إسرائيل.. ونتنياهو يدرس طلب مساعدة دولية
الشروق المصرية
متظاهرون في غزة يطالبون بإطلاق أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في إسرائيل
الغد الأردنية
غليان ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بالقدس
الشرق القطرية
اشتية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين
قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا من الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو سرايا القدس في رسالة فيديو: "لن يطول صبرنا"
إصابات باستهداف الاحتلال فعالية في القدس
النيابة تفتح 230 قضية بقطاع غزة هذه تفاصيلها
الجاليات الفلسطينية.. 3إصابات بكورونا في أمريكا ولا وفيات
مستوطنون يهاجمون منزلا في بورين جنوب نابلس
نقل الأسير الأخرس لقسم آخر في "كابلان" لهذا السبب
الاحتلال يعتقل مزارعا ومتضامنا في سلفيت
عكرمة صبري: الاحتلال يسعى للسيطرة على مناطق محددة في "الأقصى"
مستوطنون يداهمون سوقًا في القدس ويؤدون طقوسًا خاصة
القدس المحلية
الذكرى الـ64 لمجزرة قلقيلية.. الجرح ما زال ينزف والألم يعتصر قلب المدينة المكلومة
(تحقيق إخباري) بُؤَر استيطانية في الضفة تهدد بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية
(تحليل إخباري) عقبات كبيرة أمام تنفيذ المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام
إغلاق مدرسة وشعبتين في بيت لحم بسبب "كورونا"
إصابة العشرات جراء اقتحام الاحتلال مهرجاناً لـ"فتح" في رافات
مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم وحالات اختناق جماعية
أسرى "الجهاد" يعلنون الاستنفار الكامل دعماً للأسير الأخرس
حرائق الجليل طالت أكثر من 4 آلاف دونم
أسيران يدخلان عامين جديدين في الأسر
الحياة الجديدة
موسم "الزيتون" في غزة ... نافذة للرزق وترسيخ لعادات متوارثة
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين
صلاة فوق الأسفلت ...والمستوطنون داخل الأسوار!
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من القدس المحتلة
الأيام
كورونا" لم تكبح جرائم المستوطنين بموسم قطف الزيتون
صف مدرسي متنقل.. إبداع فلسطيني في مواجهة سياسة هدم المدارس
وكالة صفا
تشديد قيود كورونا على منطقة "التركمان" شرقي غزة
"التربية" تطلق برنامج تطوير القيادة والمعلمين السنوي
قوات الاحتلال تعتقل مزارعًا ومتضامنًا أجنبيًا غربي سلفيت
بالصور وقفة تضامنية مع الأسير الأخرس برفح
بدران يكشف لـ"صفا" تفاصيل زيارة وفد حماس إلى موسكو
بالصور وقفة لعائلة الزعزوع لمطالبة مصر بالإفراج عن نجلها
بالصور البطش للاحتلال: ستدفع ثمنا باهظًا إذا أصيب الأسير الأخرس بمكروه
وكالة الرأي الفلسطينية
تشديد إجراءات الإغلاق على منطقة "التركمان" شرق غزة
"صبري": الاحتلال يحاول السيطرة على مناطق محددة بالأقصى
صور الاقتصاد تنظم 115 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
صور التعليم بغزة تستأنف الدراسة لطلبة الثانوية العامة
"مباحث كورونا" تُغلق 85 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة
أسرى "الشعبية" يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام
النيابة العامة تحقق في 230 قضية متنوعة
تربية الوسطى تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة
فلسطين اليوم
القيادي شهاب: المقاومة تقف داعمة للأسير الاخرس وستدافع عنه بكل قوة
حقوقي: ما يجري مع الأسير ماهر الأخرس جريمة حرب مكتملة الأركان
دعوة للمشاركة في الوقفة مع الاسير الاخرس غد قبالة المجلس التشريعي
السيدة القرا تضرب عن الطعام تضامنًا مع الأسير ماهر الأخرس
شبان يطلقون دفعة بالونات حارقة ومتفجرة تجاه المستوطنات
أسرى "الجهاد" تعلن حالة الاستنفار القصوى بعد تدهور الحالة الصحية للأسير الاخرس
القيادي الغرابلي يحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسير ماهر الاخرس
سما نيوز
قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى قطاع غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء
الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي
بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة الفلسطينية عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"
امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران
لا صحة للأنباء المتداولة حول تراجع صحة عريقات: يتلقى العلاج بمنزله في أريحا
عرب 48
القدس المحتلة: 50 إصابة كورونا جديدة اليوم وأمس
موسم الزيتون: مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يحرقون الأراضي
وكالة وفا
إصابات خلال استهداف الاحتلال فعالية لحركة فتح ...
الاحتلال يعتقل مزارعا ومتضامنا اجنبيا في ديرا ...
عورتاني يبحث مع ممثلتي فنلندا واليونيسف الجدي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 11 تشرين أول (أكتوبر)
- 2006 م تدمير منزل أم نضال فرحات الطيران الإسرائيلي يدمر منزل خنساء فلسطين النائبة في المجلس التشريعي أم نضال فرحات في حي الشجاعية في غزة
- 2001م اغتيال القسامي عبد الرحمن حماد برصاص قناص صهيوني في قلقيلية بالضفة المحتلة
- 1991م ممقتل وجرح 23 جندياً إسرائيليا في هجوم نفذه استشهادي بشاحنة في تل أبيب.
- 1947 م الولايات المتحدة توافق على قرار مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1947.
- 1936 م بيان اللجنة العربية العليا تدعو فيه إلى إيقاف الإضراب اتخذ الإضراب العام في فلسطين عام 1936 ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية طابع الشمول فعم شتى نواحي الحياة التجارية والصناعية والزراعية والنقل في جميع المدن والقرى، ورافق الإضراب منذ إعلانه مظاهرات ضخمة كان أكثرها دامياً.
- 1936 م وقف الإضراب العام في فلسطين بعد مناشدات من ملوك الأردن عبد الله الأول (1882م- 1951) والعراق غازي الأول (1912م- 1939) والسعودية عبد العزيز آل سعود (1880 - 1953).
- 1922م دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين قيام البطل رابت زيدان الأجرب من حركة الجهاد الإسلامي من سكان رام الله بعملية بطولية حيث دهس بسيارته مجموعة من الجنود فأوقع قتيلين وأصاب 12ممجنداً وتم إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين وعشرين عاماً.