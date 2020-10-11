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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 11 أكتوبر

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

جاءت أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 4 – 5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 – 4 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 – 3 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 6 شيكل

زهرة (رأس صغير): 4 شيكل

ملفوف (رأس متوسط): 4 – 5 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

سبانخ: 3ك = 10 شيكل

سلق: 3ك = 10 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل

ذرة: 7 – 8 كوز = 5 شيكل

 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 1ك = 5 شيكل

تفاح: 3 – 5 ك = 10 شيكل

عنب حلواني: 1ك = 6 – 7 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 4 – 5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 – 6 شيكل

جوافة: 1ك = 4 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

برتقال وكلمنتينة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

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