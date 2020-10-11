وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين خلال عملهم في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 11 أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انحسار الكتلة الهوائية الساخنة وانخفاض بالحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى الشيخ المحدث محمد علي الإثيوبي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2642) الاحد 11/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية مقبرة إيطالية تثير غضب النساء، لماذا؟ وكالة الرأي الفلسطينية حاولوا 25 عاما.. عائلة تفوز بأغرب "يانصيب" وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف “ديناصور” جديد في المغرب له جمجمة بطول متر… وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تخطط لتحويل يوتيوب لموقع تسوق
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:39

الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية
الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة،  أمس السبت، 75 زيارة لمحل تجاري ومنشأة غذائية، بهدف حماية المواطنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت فرق مراقبة الأغذية انها وخلال عمليات التفتيش تم تحرير 19 إخطار صحي، وإتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدة على مواصلة  فرق التفتيش الصحي العمل في ظل جاحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء.

وخلال جلاتها الرقابية تم إيقاف منشأة واحدة عن العمل لحين تصويب أوضاعها الصحية، وتحرير محضر ضبط واحد لأحدى المنشآت الغذائية لتصويب اوضاعة الصحية لضمان إنتاج غذاء آمن و سليم وتحويل  الملف للنيابة العامة.

 

الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية 121099539_3407511322640473_6228601321751078682_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تقدم مساعدات نقدية لـ 1400 طالب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟