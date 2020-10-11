الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

نفذ فريق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، أمس السبت، 75 زيارة لمحل تجاري ومنشأة غذائية، بهدف حماية المواطنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت فرق مراقبة الأغذية انها وخلال عمليات التفتيش تم تحرير 19 إخطار صحي، وإتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدة على مواصلة فرق التفتيش الصحي العمل في ظل جاحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء.

وخلال جلاتها الرقابية تم إيقاف منشأة واحدة عن العمل لحين تصويب أوضاعها الصحية، وتحرير محضر ضبط واحد لأحدى المنشآت الغذائية لتصويب اوضاعة الصحية لضمان إنتاج غذاء آمن و سليم وتحويل الملف للنيابة العامة.