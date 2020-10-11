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الاحتلال يستهدف الصيادين خلال عملهم في بحر غزة

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:44

KyDIy
KyDIy

غزة- الرأي:

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الصيادين خلال عملهم في بحر مدينة غزة، حيث أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة صوبهم وفتحت خراطيم المياه داخل مركباتهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين عند مسافة قرابة ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الجنود على متن الزوارق الحربية فتحوا خراطيم المياه صوب المركبات، ما اضطر الصيادين لمغادرة البحر، خوفاً على حياتهم.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة، والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

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