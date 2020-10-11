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أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 11 أكتوبر

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:27

NG25u
NG25u

غزة- الرأي:

جاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أولًا: أسعار اللحوم الطازجة:

عجل: 40 شيكل

عرض مدينة اللحوم:

عجل كبير: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

 

ثانيًا: أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكل

الدواجن:

حي 1ك: 11 شيكل

صدر: 24 شيكل

ستيك: 25 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

شيش طاووق: 25 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 شيكل

 

الحبش:

حي: 10 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ: 12 – 14 شيكل

جناح: 8 شيكل

 

ثالثًا: أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس: 33 شيكل

سردينة: 12 – 13 شيكل

سكمبلة: 13 – 15 شيكل

سلطعونات: 7 شيكل

غزلان: 33 شيكل

منفاخ: 45 شيكل

مليطة: 33 شيكل

كلماري: 32 شيكل

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