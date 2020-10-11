أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 11 أكتوبر

جاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:
أولًا: أسعار اللحوم الطازجة:
عجل: 40 شيكل
عرض مدينة اللحوم:
عجل كبير: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
ثانيًا: أسعار الدواجن:
طبق البيض: 10 – 11 شيكل
الدواجن:
حي 1ك: 11 شيكل
صدر: 24 شيكل
ستيك: 25 شيكل
فخذ: 13 شيكل
دبوس: 15 شيكل
شيش طاووق: 25 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 18 شيكل
الحبش:
حي: 10 شيكل
صدر: 18 شيكل
فخذ: 12 – 14 شيكل
جناح: 8 شيكل
ثالثًا: أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس: 33 شيكل
سردينة: 12 – 13 شيكل
سكمبلة: 13 – 15 شيكل
سلطعونات: 7 شيكل
غزلان: 33 شيكل
منفاخ: 45 شيكل
مليطة: 33 شيكل
كلماري: 32 شيكل