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التوجيه السياسي يثمن دور الشرطة فى حفظ وحماية الجبهة الداخلية

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:55

التوجيه السياسي يثمن دور الشرطة فى حفظ وحماية الجبهة الداخلية
التوجيه السياسي يثمن دور الشرطة فى حفظ وحماية الجبهة الداخلية

غزة- الرأي

واصلت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي جهودها في إطار رفع الروح المعنوية للأجهزة الأمنية والقوات العاملة في الميدان لمواجهة فيروس كورونا، فقد نظمت الهيئة بمحافظات غزة،  جولات ليلية ونهارية استهدفت أماكن ومواقع الأجهزة الأمنية والشرطية والحواجز التابعة لمراكز الشرطة.

 حيث نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة أمس، جولة ليلية على الشرطة غرب مدينة غزة، شملت حراسات المجلس التشريعي، وشرطة المرور.
وتحدث ضباط المحافظة عن الأمانة، وبينوا أن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل الأمن الأمانة؛ وأوضحوا خير رجال الأمن القوي الأمين .
كما نفذت صباح امس السبت، جولة ميدانية استهدفت ضباط وأفراد مركز شرطة التفاح والدرج المنتشرة على الحواجز والنقاط الامنية، والبيوت المحجورة.
وتحدث ضباط الهيئة عن القدوة الحسنة، والاجتهاد في المهمات والأعمال الشرطية اليومية.
وثمن ضباط الهيئة خلال الجولات الدور الكبير الذي يقوم به ضباط وزارة الداخلية والأمن الوطني فى حفظ وحماية الجبهه الداخلية فى ظل جائحة كورونا.

 وكانت قد ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة محاضرة توعوية للمستجدين الجدد في المديرية العامة للتدريب، استهدفت 125مستجد.
وتحدث الرائد حلمي عبد العال عن "عقيدة رجل الأمن الأمنية والإيمانية".

وفي مدينة خان يونس، ألقت هيئة التوجيه السياسي محاضرة توعوية بعنوان "الضوابط الشرعية لرجل الامن "، استهدفت دورة المستجدين الجدد
حيث ألقى المحاضرة النقيب نظام شنينة، وبين أهمية هذه الضوابط ، كما حث عليها والتمسك بها، كما وبين بعض المخالفات وحكمها في ميزان الشريعة

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