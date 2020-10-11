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أوقاف الشمال تعقد اجتماعا لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:57

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غزة-الرأي

عقد مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم اجتماعاً مع لجنة الطوارئ لمتابعة سير العمل، والتأكيد على خطة الطوارئ، ومتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة انتشار الوباء.

وأكد سالم على وجوب الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في مرافق الأوقاف كلها، مبينًا آلية التعامل مع الجمهور لتقديم الخدمة المجتمعية بالقدر المستطاع، والالتزام بجدول دوام الطوارئ وفق توجيهات ديوان الموظفين العام للحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين.


وفي نهاية اللقاء شكر سالم الموظفين كافة لجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل في ظل أزمة كورونا، مثمناً دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجهودها الكبيرة ومساهمتها الفاعلة في مواجهة انتشار وباء كورونا والوقاية منه.
 

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