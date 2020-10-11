أوقاف خانيونس تنفذ حملة لتنظيف وتعقيم مساجد المحافظة

غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف خان يونس حملة لتنظيف وتعقيم المساجد الكبرى في المحافظة بالتعاون مع ملتقى العمل المسجدي, وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".

ونفذت الطواقم المختصة بالتعقيم حملة تعقيم شملت المنبر والمتوضأ والسجاد وأماكن الأحذية والأبواب والشبابيك

بدوره، أكد مدير أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أهمية بقاء المساجد بيئة آمنة خالية من أي ضرر قد يلحق بأحد, مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الدخول والخروج والصلاة في المساجد.

وأشار الغلبان الى أن الوزارة في حالة تقييم مستمر لمدى تعاون المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، لافتًا الى أن الأوقاف لن تتردد في إغلاق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بكامل الإجراءات حتى تظل مساجدنا عنوان لكل طهر وفضيلة.

