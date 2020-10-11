وكالة الرأي الفلسطينية 87 إصابة جديدة وتعافي 47 من "كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفذ 359 مهمة خلال الربع الثالث لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اجتماعا لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يثمن دور الشرطة فى حفظ وحماية الجبهة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة ترشد المزارعين بكيفية الحفاظ على جودة الزيتون اثناء نقله للمعاصر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية بيت لاهيا يتفقد مدارس الثانوية بالشمال مع بدء اسئناف الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تلتقي نقابة مربي الدجاج لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 11 أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين خلال عملهم في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي: إتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:34

1
1

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير "سلال خضار" على عائلات فقيرة في غزة.

بدوره، قال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" لقد تمكنا من توزيع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية" ، مشيرا الى أن السلة تحتوي خضار متنوعة تكفي العائلة الواحدة لمدة 7 أيام متتالية.

وشكر قزاعر أهل الخير على صدقاتهم المستمرة للفقراء في قطاع غزة، داعيا للمزيد من العطاء في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة نتيجة الحصار المستمر والاغلاق الناجم عن كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟