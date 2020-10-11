قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير "سلال خضار" على عائلات فقيرة في غزة.

بدوره، قال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" لقد تمكنا من توزيع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية" ، مشيرا الى أن السلة تحتوي خضار متنوعة تكفي العائلة الواحدة لمدة 7 أيام متتالية.

وشكر قزاعر أهل الخير على صدقاتهم المستمرة للفقراء في قطاع غزة، داعيا للمزيد من العطاء في ظل ازدياد نسبة الفقر والبطالة نتيجة الحصار المستمر والاغلاق الناجم عن كورونا.