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مستشفى النصر يوصي بتطبيق الإجراءات الوقائيةلحماية المرضى

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:49

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غزة-الرأي

أكد اعضاء لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر على التزام الطواقم الطبية والتمريضية بالاجراءات الخاصة للوقاية من فيروس "كورونا" إضافة للاتزام بالإجراءات الروتينية عند التعامل مع المرضى، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة برئاسة د. شيرين عابد.
وناقش اللقاء آلية سحب عينات COVID-PCR للحالات المدخلة في الأقسام حيث يتم التعامل مع جميع الحالات على أنها حالات مشتبهة بينما يتم سحب عينات لجميع الحالات المدخلة للأطفال مع أمهاتهم في الأقسام العامة إضافة لسحب عينات للمرافقات.
وأوصت اللجنة على ضرورة تعقيم الأسّرة بالكلور بعد خروج الحالة والمتابعة المستمرة من قبل حكماء الأقسام وأعضاء اللجنة ومشرفي التمريض في اتباع إجراءات مكافحة العدوى، وفصل النفايات.
 

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