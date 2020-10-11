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الأوقاف: أكثر من 60 طالبة حفظن القرآن الكريم خلال جائحة كورونا

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:52

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن 64 طالبة من مختلف المراحل العمرية على مستوى المحافظات، من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها عبر الإدارة العامة للعمل النسائي تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً في ظل جائحة كورونا خلال شهر سبتمبر الماضي.


وأوضحت رئيس قسم التحفيظ أ. أمل اشتيوي أن محافظة الوسطى شهدت تخريج (22) حافظة لكتاب الله فيما وصل عدد الحافظات في محافظة غزة الى (14) حافظة، مشيرة الى أن محافظة الشمال تخرج منها (11) حافظة، وكذلك (11) حافظة بمحافظة رفح وخان يونس (6) حافظات.


ونوهت اشتيوي الى أن لجان الاختبارات بمديريات الأوقاف سيتم استئناف عملها قريبًا، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.


بدورها، ثمنت مدير دائرة التحفيظ أ. مها الشوبكي دور المرشدات والمحفظات اللاتي يعملن طوال اليوم لتحفيظ ومتابعة الطالبات عبر التطبيقات التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي، مستشهدة بنماذج إبداعية من المحفظات والطالبات المتميزات.


وبينت أن التحفيظ بالأوقاف حقق قفزات نوعية على المستوى الكمي والكيفي في ظل كورونا، وفتح أفاق جديدة، مما يستدعي توسيع دائرة التحفيظ بكافة سبلها المستحدثة القابلة للتنفيذ خارج مؤسسات القطاع .
 

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