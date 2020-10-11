قوات الاحتلال تُعدل حدود أراضٍ للاستيلاء عليها شرق بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تعديل حدود أراضٍ في قرية عرب التعامرة شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستوطنة "تقوع".

وأشارت مصادر محلية أنه بموجب قرار سلطات الاحتلال سيتم الاستيلاء على عشرات الدونمات من: "حوض طبيعي (٢) موقع فتورة، وقناني صقير، ورومان، والعرديات، والغزلان، وحوض طبيعي (٤) موقع مسطاح العنزيات.

كما تشمل الأراضي "وعر خريطون، وطواقي عين الناطوف، وشعب العين، وخلة صالح، من اراضي عرب التعامرة"، بهدف توسيع حدود المستوطنة المذكورة.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي مهلة ٤٥ يوماً، من أجل الاعتراض على ذلك.