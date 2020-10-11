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وزارة الأسرى : نقل الأسير ماهر الأخرس الى قسم اخر بسبب كورونا

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:05

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غزة-الرأي

‏افادت وزارة الأسرى والمحررين نقلا عن زوجة الأسير ماهر الأخرس قيام إدارة مشفى كابلان بنقل زوجها المضرب عن الطعام لليوم 76 على التوالي من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين معه بفايروس كورونا،
‏وأكدت زوجته أن ادارة المستشفى ماطلت في نقله الى غرفة خاصة، والحالة المصابة بالكورونا لمريض متواجد منذ 10 أيام في نفس الغرفة .
وحملت الاحتلال ‏المسؤولية عن سلامة وصحة زوجها، خاصة وأن هناك خطورة حقيقية على حياته حيث أن وضعه الصحي بات في غاية السوء.
 

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