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حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:09

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غزة-الرأي

استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد الاعتداءات المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، ويطالب بتوفير الحماية لهم والسماح بممارسة عملهم بحرية تامة .


ففي إطار سياسة التضييق وضمن إجراءات سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي  العقابية بحق   حوالي 2 مليون مدني يعيشون في قطاع غزة، تواصل بحرية الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.


ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان أقدمت زوارق الاحتلال الحربي الاسرائيلي خلال الأيام الماضية على إطلاق النار بشكل مباشر تجاه الصيادين في عرض البحر كما تعمدت بحرية الاحتلال فتح خراطيم ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين خلال أدائهم لعملهم في عرض البحر.


حيث رصد باحثو المركز صباح اليوم قيام زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي،   بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة  خلال تواجدهم على بعد  ثلاثة أميال بحرية عن الشاطئ الأمر الذي  خلق حالة من الهلع والخوف  لدى الصيادين واضطرهم لمغادرة البحر على  الفور

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حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

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