وفود حكومية وفصائلية يتفقدون سير العملية التعليمية بمدارس الثانوية

غزة-الرأي

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم العالي، ومديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مرحلة الثانوية العامة بالمديرية، حيث استؤنفت الدراسة في مدارس مرحلة الثانوية العامة بمحافظات غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.

وضم الوفد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، ونائبيه الإداري والفني أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، ورئيس لجنة المتابعة الوزارية أ. محمود مطر، وعضوي اللجنة د. أحمد أبو ندى، وأ. عائد الربعي، والنائبين في المجلس التشريعي أ. مشير المصري، ود. إسماعيل رضوان، ووفد من لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية في شمال القطاع.

وشملت الجولة كل من مدارس الفالوجا الثانوية للبنات، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات، وأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين، وأسامة بن زيد الثانوية للبنين.

ورحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مثمنًا اهتمامهم وحرصهم على متابعة سير العملية.

وأشار أ. حرز الله إلى أن مديرية شمال غزة عملت خلال الفترة الأخيرة على تجهيز وتهيئة المدارس وفق بروتوكولات السلامة والعودة الآمنة للدراسة في ظل جائحة "كورونا"؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة دون أي مشاكل أو معيقات، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية على حد سواء.

ووجه أ. حرز الله كلمة إلى الطلبة، حثّهم خلالها على ضرورة وأهمية الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، سيّما ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، وغيرها من الإجراءات التي تحول دون الإصابة بالفايروس.

كما حث الطلبة على الاهتمام بدراستهم ومتابعة الصفوف الافتراضية، والاستثمار الأمثل للوقت، ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

من جانبه، أشاد الوفد الزائر بالترتيبات التي اتخذتها المديرية ومدارسها؛ لضمان العودة الآمنة للطلبة للمدارس، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع، وأن يحفظ الله شعبنا وأمتنا من شر هذا الوباء.

