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تعليم شرق غزة تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:30

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غزة-الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم شرق غزة اليوم المرحلة الأولى من العودة الآمنة لمقاعد الدراسة في عدد من مدارسها حيث كان الافتتاح اليوم بمدرسة يافا الثانوية للبنين.
وجاء ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم العالي بالعودة الآمنة للمدارس لمرحلة الثانوية العامة كمرحلة أولى.


وحضر استئناف الدراسة بمدرسة يافا الثانوية للبنين كل من أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم ود. ماهر صبرة عن حركة حماس ود. مدحت محيسن الوكيل المساعد بوزارة الصحة ود. يحيى السراج رئيس بلدية غزة والرائد محمد ناصر الزرقا مدير مركز شرطة التفاح والدرج والشيخ علي الغفري والأستاذ محمد أبو دف رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور ،وكان في استقبالهم مدير المدرسة أ. ماجد مرتجى وأعضاء الهيئة التدريسية.


وأكد أ.مازن نور الدين على اهمية اتباع سبل الوقاية والسلامة منذ اليوم الدراسي والالتزام بالقواعد الأساسية للحفاظ على سلامة الجميع موضحاً أن نجاحنا في هذه المرحلة هو نجاح للمراحل الأخرى التي سيتم تنفيذها لاحقاً.


وتحدث د. صبرة عن استعداد الجميع لدعم الطلبة والوقوف إلى جانبهم من أجل الاستمرار في العملية التعليمية والتعليم الوجاهي ضمن إجراءات السلامة والوقاية المتبعة وضمن البرتوكول الصحي المتبع لازمة " كوفيد 19 " كورونا.


ثم توجه الوفد إلى مدرسة فهد الأحمد الصباح الثانوية للبنات للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها خلال العودة الآمنة للمدارس وتفقدوا الفصول الدراسية والمرافق العامة فيها ،وكان في استقبالهم د. اعتماد البلبيسي مديرة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية.
 

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