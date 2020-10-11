لجنة التربية بالتشريعي تؤكد على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة في المساجد

غزة-الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، جلسة استماع بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا وعدد من المدراء العامين بوزارة الأوقاف.

وترأس الجلسة رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب عبد الرحمن الجمل، بحضور مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد شهاب، والنائب هدى نعيم، والنائب يحيى موسى.

وأوضح رئيس اللجنة د. الجمل، أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة خطط الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، والاطلاع على استعداداتها لاستئناف صلاة الجماعة في المساجد، إضافة إلى متابعة الجهود الإغاثية التي تبذلها لجان الزكاة العاملة في محافظات غزة لإغاثة أبناء شعبنا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

بدوره؛ أشار النائب يوسف الشرافي إلى أهمية توجيه المصلين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية داخل المساجد.

من ناحيته طالب النائب سالم سلامة الوزارة بإيجاد حلول لملف المتطوعين والذي جاوز تعدادهم الآلاف ومضى على تطوعهم سنوات عديدة في وزارة الأوقاف.

وحول الدور الإغاثي الذي تقوم به لجان الزكاة العاملة التابعة لوزارة الأوقاف، أكد النائب يحيى موسى على أهمية تطوير عمل لجان الزكاة بهدف تحقيق استثمارات طويلة المدى تعود بالنفع على مختلف الفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني.

وأشار العبادسة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين لجان الزكاة التابعة للوزارة والمؤسسات الإغاثية الأهلية العاملة في غزة.

من جهتها؛ دعت النائب هدى نعيم الوزارة إلى دراسة إمكانية دمج عدد من لجان الزكاة العاملة بما يعود بالفائدة المجتمعية على مختلف مناطق محافظات غزة.

من ناحيته، استعرض وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهود التي تبذلها الوزارة منذ تفشي فايروس كورونا في غزة، مؤكداً حرص الوزارة على إحياء روح المسجد في المجتمع بهدف التوجيه والإرشاد والتوعية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى متابعتها الحثيثة لإجراءات التباعد الاجتماعي في المساجد التي تم إعادة افتتاحها في الآونة الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة المصلين.

كما أوضح الأغا أن لجان الزكاة التابعة للوزارة وزعت في الآونة الأخيرة مساعدات إغاثية استفاد منها أكثر من ثلاثين ألف أسرة فقيرة في محافظات غزة، أما بخصوص ملف الإرشاد وتحفيظ القرآن الكريم فأكد الأغا أن الوزارة اعتمدت التواصل الالكتروني عن بعد في ظل إغلاق المساجد، ونجحت في إنجاز مئات الدورات لتعليم القرآن الكريم وعلومه، كما التحق أكثر من 50% من طلبة حلقات التحفيظ في برامج التعليم عن بعد التي أعدتها الوزارة، إضافة إلى تفعيل قناة "تبيان" الإلكترونية، وإطلاق تطبيق "بيوت مطمئنة"، وبث آلاف المقاطع المرئية والتصاميم الدعوية والإرشادية عبر موقع الوزارة ومنصاتها الإعلامية المختلفة.

وفي ختام اللقاء ثمّن النائب عبد الرحمن الجمل جهود الوزارة التوعوية والإرشادية، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة في المساجد منعاً لانتشار فيروس كورونا.

