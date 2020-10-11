لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي تلتقي مدير عام الشرطة

غزة-الرأي

التقت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، في إطار عملها الرقابي والمهام المنوطة باللجنة بحضور رئيس اللجنة يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب هدى نعيم، وأعضاء اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب يونس أبو دقة.

وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تأتي في سياق معالجة الشكاوى الواردة للجنة، كما بحث المجتمعون سبل واليات تطوير العمل والرقي به في المؤسسة الشرطية سيما الادارة العامة للأدلة الجنائية.

وثمنت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان دور الشرطة الفلسطينية وجهودها في ارساء قواعد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي داخل المجتمع، مؤكدة على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية السليمة في كافة اجراءاتها حفاظاً على حقوق وكرامة المواطن.