وكالة الرأي الفلسطينية وفد حكومي يتفقد المدارس الثانوية التابعة لمديرية غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجري (30) عملية حقن لعلاج اعتلال العين الشبكي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يجري نحو (40) عملية جراحة أوعية دموية خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي تلتقي مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تؤكد على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة في المساجد وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة برفح توقف مطلق نار وتصادر سلاحه وكالة الرأي الفلسطينية بحر: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا داعيا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة الشمال تضبط أحد المواطنين تلاعب في بيع اعلاف الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية تقرير | الإضراب عن الطعام.. سلاح الأسرى لانتزاع حقوقهم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي تلتقي مدير عام الشرطة

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:54

1
1

غزة-الرأي

التقت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، في إطار عملها الرقابي والمهام المنوطة باللجنة بحضور رئيس اللجنة يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب هدى نعيم، وأعضاء اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب يونس أبو دقة.

وتناول اللقاء  العديد من القضايا التي تأتي في سياق معالجة الشكاوى الواردة للجنة، كما بحث المجتمعون سبل واليات تطوير العمل والرقي به في المؤسسة الشرطية سيما الادارة العامة للأدلة الجنائية.

وثمنت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان دور الشرطة الفلسطينية وجهودها في ارساء قواعد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي داخل المجتمع، مؤكدة على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية السليمة في كافة اجراءاتها حفاظاً على حقوق وكرامة المواطن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يستنكر استمرار الاعتداء على الصيادين الفلسطينيين مطالبة بحمايتهم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟