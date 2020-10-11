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مجمع ناصر يجري نحو (40) عملية جراحة أوعية دموية خلال سبتمبر

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:59

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غزة-الرأي

أجرت الطواقم الطبية المتخصصة بجراحة الأوعية الدموية بمجمع ناصر الطبي نحو (40) عملية جراحية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.
وذكر استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحات الدقيقة بالمستشفى د. محمد كلوب أن العمليات جاءت بعد اتمام كافة اجراءات السلامة في إطار ما يمر به قطاع غزة من انتشار لفيروس "كورونا.
ونوه د. كلوب إلى أن زيادة عدد العمليات الخاصة في جراحة الأوعية الدموية بمجمع ناصر جاءت نتيجة لاستقباله حالات من جميع انحاء قطاع غزة، مبيناً أن 8 عمليات من بين العمليات التي تم اجراءها تعد من العمليات الكبرى لمرضى يعانون من انسدادات في الشرايين وتفرعات الشريان الأبهر وشرايين الفخذين، مشيرا أن العمليات شملت (30) عملية جراحية بنائية لمرضى الفشل الكلوي من جميع انحاء قطاع غزة، إلى جانب عدد من العمليات النوعية الأخرى.
 

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