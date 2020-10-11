مجمع ناصر الطبي يجري (30) عملية حقن لعلاج اعتلال العين الشبكي

غزة-الرأي

أجرت الطواقم الطبية في مجمع ناصر (30) عملية حقن عين لمرضى السكري وكبار السن بعقار أفستين للحالات المحولة من مستشفى غزة الاوروبي إلى مجمع ناصر الطبي في ظل حالة الطوارئ بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح د. سامي ابو عطوان أخصائي طب العيون ان عملية الحقن تتم داخل مقلة العين بعقار أفستين لمرضى الاعتلال الشبكي الناتج عن مرض السكري إضافة إلى التقدم في السن والذي بدوره يؤثر على وظائف شبكية العين وما ينجم عنه من تراجع في حدة الإبصار، مشيرا أن وظيفة عملية الحقن هي منع النزيف الناتج عن مرض السكري.

وذكر د. أبو عطوان أن مجمع ناصر قام بتوفير المكان الملائم والأدوات اللازمة لعملية الحقن والكادر الطبي المساعد ومن ثم تم التواصل مع المرضى، ووضع مواعيد جديدة لإجراء العمليات.

من جهته، أشار د. أسامة ابو الوفا رئيس قسم جراحة العيون الى دور المجمع في تذليل العقبات وتوفير البيئة الملائمة للعمل خاصة وأن هذه العملية تخدم شريحة كبيرة من المرضى الذين يحتاجون للعلاج بشكل شهري.

