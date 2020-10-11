وفد حكومي يتفقد المدارس الثانوية التابعة لمديرية غرب غزة

غزة-الرأي

تفقد وفد رفيع المستوى من الحكومة الفلسطينية؛ مدارس الثانوية العامة (المجموعة الثانية) التابعة لمديرية تعليم غرب غزة في يومها الثاني لاستئناف العملية التعليمية بعد انقطاع تام جراء جائحة كورونا.

وترأس الوفد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د.محمد عوض يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د.زياد ثابت ومدير تعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي ومدير عام الإشراف د.محمود مطر ومديري الدائرتين الفنية والإدارية في المديرية د.جمال الفليت وأ.مها حلس.

وتأتي هذه الزيارة للمدارس الثانوية (المجموعة الثانية) تنفيذاً للمرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للمدارس الثانوية، وشملت الزيارة مدرسة فلسطين الثانوية للبنين ومدرسة بشير الريس الثانوية للبنات ومدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات.

وفي هذا السياق، أشاد د.محمد عوض بدور مديري المدارس الطليعي والريادي في خدمة قطاع التعليم والذين يقع على عاتقهم مسؤوليات جسام للنهوض بقطاع التعليم، مؤكداً في الوقت ذاته أن دورهم الريادي يبرهن حرصهم واهتمامهم بنجاح ورفعة المسيرة التعليمية سيما في ظل جائحة كورونا.

وطالب د.عوض المعلمين والطلبة بأن يستمروا في الحفاظ على نفس المستوى الوقائي والاحترازي للوقاية من فايروس كورونا حتى تستطيع المسيرة التعليمية بالاستمرار نحو الأمام، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح والتميز في بناء الوطن، كما قدّم التحية لوزارة التعليم والهيئات التدريسية وشعبنا بافتتاح المدارس.

من جانبه أكد د.زياد ثابت أن التزام الطلبة بإجراءات الوقاية والسلامة أمر مهم لنجاح عملنا في الثانوية العامة وعودة التدريس للمراحل التعليمية الأخرى، وتطرق الدكتور ثابت إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة في العودة الآمنة للمدارس من خلال البروتوكول الصحي ودليل العمل في المدارس في ظل كورونا.

بدوره بين د.عبد القادر أبوعلي أن وزارة التربية والتعليم عكفت ومنذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء إلى وضع الخطط الكفيلة بالعودة الآمنة للمدارس بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين، والحفاظ على استمرارية المسيرة التعليمية وفقاً للبروتوكول الصحي؛ والذي يهدف إلى إرشاد وتوجيه الطواقم العاملة والطلبة بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحتهم ووقايتهم من فايروس كورونا، وتوفير بيئة وجو تعليمي تربوي وصحي آمن في المدارس.