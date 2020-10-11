حماس: جاهزون لأي سيناريو حتى يتنسم الأسير "الأخرس" حريته

غزة – الرأي:

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها ستشارك في كل فعل مقاوم ميدانياً حتى يتنسم الأسير ماهر الأخرس حريته خارج سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "رسائلنا واضحة للعدو ونحن جاهزون لأي سيناريو، نريد الحرية والسلامة للأسير ماهر الأخرس".

وأشار "برهوم" في تصريح لإذاعة صوت الأقصى إلى أن الأسير "الأخرس" بحاجة لفعل ميداني شعبي مقاوم لإنهاء معاناته"، داعياً الجميع للتحرك، وإعلان التضامن معه والضغط لإنقاذه.

وذكر أن حماس لديها مبدأ إطلاق سراح الأسرى وتعمل على تحقيق ذلك، وإذا وعدت ستوفي وعدها كما فعلت بصفقة وفاء الأحرار الأولى.

وأضاف أن حركته لديها كنز استراتيجي، وستفرض شروطها على الاحتلال، وتريد تحرير كل الأسرى وخاصة القدامى وأصحاب الأحكام العالية والنساء والأطفال والمرضى.

وتابع "الاحتلال يمارس الظلم على الأسير الأخرس وإخوانه، وقضيته وضعت المعاناة والظلم الذي يعانيه الأسرى أمام المؤسسات الإنسانية والحقوقية في العالم، وعليها أن تتحرك لإنقاذه وإخوانه".

وانتقد المتحدث "برهوم" موقف السلطة الفلسطينية إزاء القضية، مبيناً أن مواقفها لا يوزاي المعاناة الكبيرة التي يعانيها الأسير "الأخرس"، مطالباً إياها بتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية باعتبارها تمتلك الوسائل السياسية والدبلوماسية.

يذكر أن الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 77 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة الخطر الشديد.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد هددت أمس، بإطلاق الصواريخ على الاحتلال من غزة في حال استشهد الأسير "الأخرس".