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الصحة بالضفة: 3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:51

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات الوفاة توزعت كالتالي: "مواطنة 83 عامًا من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري".

إضافة لـ "مواطنة 77 عامًا من طولكرم كانت تعاني من التهاب وفشل رئوي، وطفلة 14 عامًا من حلحول بمحافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي".

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