الصحة: أكثر من ربع مليون اتصال تلقتها خدمات التطبيب عن بعد

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خدمات التطبيب عن بعد التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" تلقت أكثر من 251 الف اتصال خلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في محافظات قطاع غزة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الصحة، أن الاتصالات الواردة تنوعت بين الاستشارة الطبية والنفسية وطلب صرف الأدوية وتلقي الاستفسارات والشكاوي.

وسجلت محافظة غزة العدد الأكبر من المكالمات الواردة، والتي بلغت نحو 65 ألف اتصال هاتفي، تلتها محافظة شمال القطاع باكثر من 31 الف اتصال والمحافظة الوسطى بإجمالي اتصالات بلغ نحو 31 ألف اتصال، تلتها محافظة خان يونس بنحو 28 الف اتصال، ومحافظة رفح بنحو 26 ألف اتصال.

وجاءت خدمات التطبيب عن بعد ضمن مجموعة برامج واجراءات أطلقتها وزارة الصحة، بهدف تقليل الازدحام داخل المرافق الصحية ضمن جهودها الرامية لتثبيط انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة.