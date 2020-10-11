شرطة بلدية غزة تفتتح سوق الشاطئ وفق الاجراءات الوقائية

غزة-الرأي

أعادت شرطة البلديات في محافظة غزة صباح اليوم الأحد افتتاح سوق الشاطئ غرب محافظة غزة, بعد إغلاقٍ دام لأكثر من شهر ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الداخلية والأمن الوطني لمواجهة جائحة كورونا والتي شملت إغلاق كافة الأسواق الشعبية واليومية والأسبوعية .



وشارك في الجولة الميدانية التي تخللها إعادة افتتاح السوق كلاً من العميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة, والعقيد جهاد حمادة مدير شرطة بلدية غزة, والرائد طلعت علي مدير مركز شرطة الشاطئ, بمشاركة موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة.



بدوره، قال العقيد جهاد حمادة مدير شرطة البلديات في محافظة غزة :" أن سوق الشاطئ شهد قبل عدة أيام حملةً لتنظيم وإعادة ترتيب تعتبر الأولى من نوعها، حيث قامت شرطة البلديات بالتعاون مع مركز شرطة الشاطئ وموظفي بلدية غزة دائرة النظام والانضباط ولجنة طوارئ حي الشاطئ بإزالة كافة التعديات والعراقيل والبسطات العشوائية المخالفة لتسهيل حركة تنقل الزائرين للسوق ومنعاً للازدحامات".



وأضاف العقيد حمادة " أنه تم إزالة جميع العوائق, والجدران المخالفة المقامة على الرصيف والتي تعيق حركة المواطنين، بالإضافة إلى قص كافة المعرشات التي تمنع دخول أشعة الشمس مُسببةً مكاره صحية, والتي تشكل خطراً على حياة البائعين والمواطنين وأصحاب الحي القاطنين بجوار السوق".



وذكر العقيد حمادة أنه تم التشديد والتنويه على كافة البائعين داخل السوق إلى ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة المواطنين, بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حول قرار إعادة فتح السوق .



ولفت العقيد حمادة إلى أن شرطة البلديات تتابع عن كثب كافة الأسواق التي شهدت إعادة افتتاح وفق ضوابط الوقاية والسلامة المُتبعة, بالإضافة إلى متابعتها التزام البائعين وأصحاب المحال التجارية والخانات بوسائل الوقاية والسلامة .