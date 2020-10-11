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مدير عام الشرطة يتفقد سير العمل في معبر رفح البري

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:58

غزة- الرأي:

 تفقد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح صباح اليوم العمل في معبر رفح البري اطَّلع خلالها على عمل شرطة المعابر, رافقه العميد محمد عزام والعميد إيهاب مهنا مساعدي مدير عام الشرطة .

واجتمع مدير عام الشرطة بمدير شرطة المعابر والحدود العميد عائد حمادة بحضور مدراء شرطة معبر رفح البري وشرطة معبر كرم أبو سالم، والتقى بمكونات العمل داخل المعبر من إدارات الشرطة التخصصية " المباحث العامة وشرطة مكافحة المخدرات والشرطة النسائية" .

وأثني اللواء صلاح على دور شرطة المعبر في استقبال المسافرين من أبناء شعبنا ،وتوفير كافة إجراءات السلامة والوقاية لهم ، مؤكداً على ضرورة استقبال المواطنين بالصدر الرحب والابتسامة لصعوبة المعاناة التي يجدها المسافرون أثناء عودتهم.

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