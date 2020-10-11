النيابة العامة في قطاع غزة تحقق في 762 قضية جديدة

غزة- الرأي:

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأحد، أنها تمكنت من التحقيق في 762 قضية جديدة في ظل ظروف جائحة "كورونا".

وأشارت النيابة في تقريرها اليوم، أن 23 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، قضية واحدة تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

ولفتت إلى 153 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و585 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ولفتت إلى أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف 85 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت النيابة على استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.