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الصحة بغزة تتسلم أجهزة لمرضى التنفس المصابين بـ"كورونا"

11 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:25

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، أنها تسلمت (10) أجهزة طبية لصالح مستشفى غزة الأوروبي من رابطة تجمع أطباء فلسطين في أمريكا "باما".

وأوضح مدير عام التعاون الدولي د.عبد اللطيف الحاج أن تلك الأجهزة نوعية وتساعد في علاج مرضى الجهاز التنفسي وخاصة مرضى "كوفيد 19".

وثمن "الحاج" الاستجابة السريعة لرابطة (باما) في توفير الأجهزة في ظل انتشار جائحة "كورونا"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه من خلال الأجهزة والمستهلكات الطبية والمنح الدراسية.

ونوه إلى أنه سيتم تدريب الأطباء على استخدام الأجهزة وتشغيلها عبر وسائل التدريب الإلكتروني.

من جهته، أضاف مدير دائرة الطب الحرج د. اياد أبو كرش أن الهدف من الأجهزة مساعدة الجهاز التنفسي لمرضى "كوفيد 19" ومدهم بالأكسجين وتسهيل دخول الأكسجين داخل الرئتين دون بذل مجهود في آلية التنفس.

وأشار "أبو كرش" إلى أنه قد يزيد الاحتياج لهذه الأجهزة في علاج الحالات المتوسطة والشديدة، وخاصة خلال فصل الشتاء.

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